В США назвали условие для возобновления военной помощи Украине

Тем временем на Западе уже подсчитали, что без военной помощи США Украина может остаться без критически важных ресурсов уже через несколько дней. Речь идет, в частности, о запасах американских ракет Patriot, которые используются для защиты от беспилотников и баллистических ракет. Они хранятся за пределами Украины и доставляются на территорию страны незадолго до применения. Однако решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок блокирует транспортировку этих грузов.