Приостановка военной помощи Украине может быть относительно недолгой. На это может повлиять поведение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского — как быстро он уступит требованиям Белого дома. Об этом американской газете New York Times заявили представители администрации президента США Дональда Трампа.
«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если… Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — говорится в материале.
Накануне Пентагон подтвердил, что вся военная помощь от США Украине прекращена с ночи 4 марта. Самолеты с вооружением для Киева были возвращены, а передача разведданных Украине заморожена.
Кстати, многие связали приостановку помощи со скандальной встречей президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля. Но теперь Белый дом заявил, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.
Тем временем на Западе уже подсчитали, что без военной помощи США Украина может остаться без критически важных ресурсов уже через несколько дней. Речь идет, в частности, о запасах американских ракет Patriot, которые используются для защиты от беспилотников и баллистических ракет. Они хранятся за пределами Украины и доставляются на территорию страны незадолго до применения. Однако решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок блокирует транспортировку этих грузов.
Обозреватель «КП», полковник Виктор Баранец рассказал о последствиях остановки Трампом помощи Украине. В частности, он объяснил, повлияет ли на самом деле приостановка военной помощи США на ход специальной военной операции. По мнению полковника, настоящий удар кулаком Трампа было бы не «временное приостановление», а отключение Украины от космической связи «Старлинк» и развединформации.
На этом фоне высокопоставленные чиновники в Киеве опасаются, что приостановка военной помощи от Соединённых Штатов может привести к потере территорий. Однако полного поражения Украины все же не означает. В Незалежной надеются, что американская военная помощь может быть возобновлена.