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Пермяк Влад Прохоров исполнил главную роль в сериале «Универ. Молодые»

Фильм выйдет на экраны 10 марта.

Источник: ТНТ

Пермяк Влад Прохоров снялся в одной из главных ролей в сериале «Универ. Молодые», рассказали в пресс-службе телеканала «ТНТ».

Новый ситком выйдет на экраны 10 марта. Он станет перезагрузкой культового сериала, с которым телезрители впервые познакомились в 2008 году.

«Новый сериал отправит зрителей в студенческую жизнь, где проблемы появляются не только в учёбе и поисках себя, но и в том, как успеть сделать фото для соцсетей и не отстать от трендов», — рассказывают авторы проекта.

Пермский актёр Влад Прохоров сыграл в сериале яркого и активного студента Федю.

«Мне безумно симпатичен мой герой. Он игривый, постоянно находится в движении. На мой взгляд, очень многие события происходят благодаря ему», — делится актёр.

Влад Прохоров добавил, что играя Федю, ему приятно было вновь ощутить себя студентом.

Напомним, Влад Прохоров родился в Перми, окончил школу № 74. Его студенческие годы прошли в Москве, когда он учился в Школе-студии МХАТ. В фильмографии пермского актёра такие проекты, как «Исправление и наказание», «Наводнение», «Ёлки 9».

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что сериал, в котором снялся другой пермяк, Алексей Лузин, победил в фестивале стриминговых сервисов. Речь идёт о комедии «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.