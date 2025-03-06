Росстат заявил о номинальном миграционном рекорде с 1995 года

Как передает РБК, на опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки данных. В 2011 году Росстат перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи информации из Министерства внутренних дел РФ. С 2024 года данные передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе.