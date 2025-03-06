Росстат заявил о номинальном миграционном рекорде с 1995 года

Миграционный прирост в России по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек. Об этом сказано в отчете Росстата.
Отмечается, что миграционный прирост на 95,4% компенсировал естественную убыль населения в России. Сальдо миграции (4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших) названо максимальным с 1995 года, когда миграционный прирост составил 599 тысяч человек.
Как передает РБК, на опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки данных. В 2011 году Росстат перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи информации из Министерства внутренних дел РФ. С 2024 года данные передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе.
«Рекордный прирост — следствие изменений в передаче данных. Без этого реальный показатель был бы в районе 100−150 тыс. человек», — отметил демограф Игорь Ефремов.
Ранее в Госдуме предложили ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на российской территории. В ноябре прошлого года Совфед утвердил закон, предусматривающий повышение штрафов для компаний, замешанных в подделке документов для мигрантов.