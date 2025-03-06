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WSJ: Трамп в четверг 6 марта может упразднить министерство образования США

Министр образования Макмэхон должен принять шаги для содействия закрытию Минобразования США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп планирует ликвидировать Министерство образования Соединенных Штатов. Что будет вместо него — неизвестно. Однако этот указ Дональд Трамп хотел издать еще с момента прихода к власти. Его разработка почти завершена, пишет газета Wall Street Journal.

Издание указа планируется на 6 марта. Министр образования США Линде Макмэхон займется осуществлением всех необходимых для осуществления плана шагов.

«Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования», — отмечается в статье.

Американский лидер также приказал очистить Вашингтон. Он считает, что нужно убрать все палатки бездомных с улиц столицы. Это портит имидж Соединенных Штатов.