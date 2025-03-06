WSJ: Трамп в четверг 6 марта может упразднить министерство образования США

Американский лидер Дональд Трамп планирует ликвидировать Министерство образования Соединенных Штатов. Что будет вместо него — неизвестно. Однако этот указ Дональд Трамп хотел издать еще с момента прихода к власти. Его разработка почти завершена, пишет газета Wall Street Journal.