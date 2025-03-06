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В Воронежскую область придет тепло до 14 градусов, а затем похолодает

Небольшой ночной мороз вернется в Воронежскую область в Международный женский день. В ближайшие три дня осадков не обещают. Зато ожидаются порывы ветра до 16 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 72% 740 мм рт. ст. +8°

Погоду области будет определять южная периферия циклона. Об этом сообщил воронежский гидрометцентр.

Сегодня в четверг, 6 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер западный 9−14 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура днем 4−9° тепла.

В Воронеже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 9−14 м/с, порывы до 16 м/с. Температура днем 3−5° тепла.

В пятницу 7 марта, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 0−5° тепла, днем 9−14° тепла.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 3−5° тепла, днем 10−12° тепла.

В субботу, 8 марта, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 4−9 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5−10° тепла.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 0°, днем 6−8° тепла.

Самый теплый день 6 марта наблюдался в 1995 году, тогда зафиксировали 12,4° выше ноля. Минимальная температура воздуха 6 марта была в 1964 году: термометр показал 25,0° мороза.