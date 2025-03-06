В Воронежскую область придет тепло до 14 градусов, а затем похолодает

Погоду области будет определять южная периферия циклона. Об этом сообщил воронежский гидрометцентр.
Сегодня в четверг, 6 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер западный 9−14 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура днем 4−9° тепла.
В Воронеже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 9−14 м/с, порывы до 16 м/с. Температура днем 3−5° тепла.
В пятницу 7 марта, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 0−5° тепла, днем 9−14° тепла.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 3−5° тепла, днем 10−12° тепла.
В субботу, 8 марта, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 4−9 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5−10° тепла.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 0°, днем 6−8° тепла.
Самый теплый день 6 марта наблюдался в 1995 году, тогда зафиксировали 12,4° выше ноля. Минимальная температура воздуха 6 марта была в 1964 году: термометр показал 25,0° мороза.