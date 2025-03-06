В Омске студент доказал незаконность отчисления из вуза из-за пропусков

Студент юрфака ОмГУ им. Достоевского сумел через суд восстановить свои права на обучение после незаконного отчисления из вуза за пропуски занятий.
Учащийся второго курса юридического факультета был отчислен 29 ноября прошлого года, поскольку он пропустил семинары по философии. При этом у студента не было ни финансовых, ни академических долгов. О судебном разбирательстве и его итогах пишет издание Город55.
Сотрудники вуза дали учащемуся возможность представить письменное объяснение по поводу пропуска занятия, но он этого не сделал и был отчислен.
Молодой человек, его мама, которая оплачивала учёбу, и доцент кафедры гражданского права ОмГУ подали иск в Советский районный суд.
Суд постановил, что пропуск лекций свидетельствует лишь о ненадлежащем выполнении учебного плана, но не может стать основанием для отчисления. При этом студент на постоянной основе вёл самостоятельную подготовку к занятиям и выполнял все задания.
Права студента на обучение восстановили. Университет теперь выплатит 30 тысяч рублей студенту за моральный вред и 15 тысяч рублей его маме.