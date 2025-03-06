17 соглашений подписали колледжи Казахстана и Китая

Это результат поездки казахстанской делегации, которая посетила учебные корпусы и образовательную стажировку в Шанхае.
Руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска изучали китайский опыт в сфере образования. Темой программы стало «Профессионально-техническое образование в Китае».
Программа стажировки включала визиты в ведущие образовательные учреждения Китая: шанхайские колледжи издательского дела и полиграфии, городского строительства, науки и технологий, технический колледж электроники и информатики, а также профессионально-технический колледж Наньху.
Участники познакомились с передовыми методиками преподавания, осмотрели современные лаборатории и учебные корпуса, а также посетили производственные базы и мастерские, где студенты приобретают практические навыки на реальном оборудовании.
Кроме того, делегация побывала на тренировочных площадках подготовки к мировому чемпионату WorldSkills 2026 в Китае. Еще были организованы круглые столы, на которых обсуждалось развитие сотрудничества в сфере технического и профессионального образования.
Это сотрудничество — важный шаг для нашего колледжа, особенно в вопросах внедрения современных образовательных стандартов и технологий в сфере типографии и печатного производства.
Также делегация встретилась с представителями Шанхайского комитета по образованию и генерального консульства Казахстана в Шанхае. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении партнерства и разработке новых образовательных программ.
Такое взаимодействие открывает широкие перспективы для развития отечественного профессионального образования и подготовки квалифицированных специалистов с международным опытом.
В ближайшее время ожидается реализация новых совместных образовательных инициатив, которые станут важным шагом в развитии профессионального образования в Карагандинском регионе.