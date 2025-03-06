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17 соглашений подписали колледжи Казахстана и Китая

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. В Китае подписано 17 соглашений между 12-ю колледжами Карагандинской области и образовательными учреждениями КНР.

Источник: Пресс-служба акима Карагандинской области

Это результат поездки казахстанской делегации, которая посетила учебные корпусы и образовательную стажировку в Шанхае.

Руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска изучали китайский опыт в сфере образования. Темой программы стало «Профессионально-техническое образование в Китае».

Программа стажировки включала визиты в ведущие образовательные учреждения Китая: шанхайские колледжи издательского дела и полиграфии, городского строительства, науки и технологий, технический колледж электроники и информатики, а также профессионально-технический колледж Наньху.

рассказали в акимате Карагандинской области

Участники познакомились с передовыми методиками преподавания, осмотрели современные лаборатории и учебные корпуса, а также посетили производственные базы и мастерские, где студенты приобретают практические навыки на реальном оборудовании.

Кроме того, делегация побывала на тренировочных площадках подготовки к мировому чемпионату WorldSkills 2026 в Китае. Еще были организованы круглые столы, на которых обсуждалось развитие сотрудничества в сфере технического и профессионального образования.

Это сотрудничество — важный шаг для нашего колледжа, особенно в вопросах внедрения современных образовательных стандартов и технологий в сфере типографии и печатного производства.

отметила заместитель директора Карагандинского колледжа питания и сервиса Диляра Апсалямова

Также делегация встретилась с представителями Шанхайского комитета по образованию и генерального консульства Казахстана в Шанхае. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении партнерства и разработке новых образовательных программ.

Такое взаимодействие открывает широкие перспективы для развития отечественного профессионального образования и подготовки квалифицированных специалистов с международным опытом.

сказала руководитель управления образования области Гульбакыт Жунусова

В ближайшее время ожидается реализация новых совместных образовательных инициатив, которые станут важным шагом в развитии профессионального образования в Карагандинском регионе.