Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед 8 Марта

«В 2025 году в арсенале аферистов к 8 Марта могут появиться более изощренные фишинговые атаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации сообщений и создания реалистичных подделок сайтов», — прогнозирует эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. Она отмечает, что мошенники могут также применять технологии глубокого обучения (deepfake) для создания видеообращений от знаменитостей или родственников, в которых они просят о финансовой поддержке.