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«Парма» в Перми победила саратовский «Автодор»

Пермяки прервали серию матчей из пяти поражений подряд.

Источник: Комсомольская правда

Пермская «Парма» прервала серию матчей из пяти поражений подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Пермяки впервые в сезоне победили саратовский «Автодор».

Матч в Перми завершился победой «Пармы» со счетом 79:73 (23:19, 14:18, 20:19, 22:17). Лидерами в составе хозяев стали: Хэмм (20 очков + 12 подборов), Захаров (17), Нэвелс (16), Шашков (11); гостей — Кантер (22 + 14 подборов), Агада (15 + 10 передач), Джонс (15), Кроуфорд (10).

За встречей команд в УДС «Молот» наблюдали 4253 зрителя.

В следующем матче соперником «Пармы» 8 марта в Казани станет УНИКС. (0+).