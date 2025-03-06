«Парма» в Перми победила саратовский «Автодор»

Пермская «Парма» прервала серию матчей из пяти поражений подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Пермяки впервые в сезоне победили саратовский «Автодор».
Матч в Перми завершился победой «Пармы» со счетом 79:73 (23:19, 14:18, 20:19, 22:17). Лидерами в составе хозяев стали: Хэмм (20 очков + 12 подборов), Захаров (17), Нэвелс (16), Шашков (11); гостей — Кантер (22 + 14 подборов), Агада (15 + 10 передач), Джонс (15), Кроуфорд (10).
За встречей команд в УДС «Молот» наблюдали 4253 зрителя.
В следующем матче соперником «Пармы» 8 марта в Казани станет УНИКС. (0+).