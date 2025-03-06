«Ъ»: в военном госпитале Краснодара вскрыта коррупция с участием 12 человек

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, включая троих руководящих сотрудников госпиталя. Им вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме военных медиков, фигурантами оказались пятеро военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта. Им вменяется дача взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Кроме того, по версии следствия, двое гражданских лиц, один военнослужащий и старшая медсестра выступали посредниками (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).