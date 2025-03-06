Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин значительно сократил разрыв с легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, теперь отставая от него всего на девять голов.
В последнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил шайбу, что позволило ему увеличить общее количество голов в регулярных чемпионатах до 885.
На данный момент Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, в то время как Гретцки, являющийся рекордсменом лиги, имеет в своем активе 894 гола, достигнутых за 1487 матчей.
Ранее стало известно, что билет на первый матч Овечкина в НХЛ, который состоялся 5 октября 2005 года, был продан на аукционе eBay за впечатляющие 10,5 тысяч долларов. Этот факт подчеркивает значимость и популярность игрока в мире хоккея.