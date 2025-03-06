Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Ранее стало известно, что билет на первый матч Овечкина в НХЛ, который состоялся 5 октября 2005 года, был продан на аукционе eBay за впечатляющие 10,5 тысяч долларов. Этот факт подчеркивает значимость и популярность игрока в мире хоккея.