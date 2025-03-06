Нарколог Исаев назвал признаки первой стадии пивного алкоголизма

На первой стадии пивного алкоголизма употребление кружки этого напитка становится привычным ритуалом, который необходим, чтобы расслабиться. Об этом рассказал aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
По его словам, на формирование зависимости также указывают еще три фактора.
«Одна бутылка уже не даёт прежнего эффекта, требуется больше. При попытке отказаться от пива хотя бы на неделю повышается раздражительность, растет тревожность, возможно ухудшение сна», — объяснил эксперт.
Кроме того, о формировании зависимости можно говорить, когда человек становится сложнее контролировать количество выпитого. Далее следует существенное увеличение объемов потребляемого пива или переход на более крепкие напитки. В этом случае человеку необходима помощь специалистов.
Нарколог подчеркнул, что безопасной дозы пива не существует.
«Раньше считалось, что условно безопасной дозой является 1,2 литра пива в неделю для мужчин и 600 мл — для женщин. Однако современные исследования ВОЗ однозначно утверждают: безопасного количества алкоголя не существует», — отметил он.
По словам Исаева, постоянное употребление пива негативно влияет на работу сердца, головного мозга, печени, почек и поджелудочной железы. Также эксперт объяснил, чем опасна традиция употребления пива в бане.