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Рост цен на хлеб ожидает новосибирцев уже в марте

Рост цен может составить около 15%.

Источник: Om1 Новосибирск

Крупные производители хлебобулочных изделий в Новосибирске заявили о вероятном повышении цен на свою продукцию в марте 2025 года. Согласно прогнозам, рост может составить около 15%.

Дмитрий Терешков, председатель Союза хлебопеков Сибири, объяснил Infopro54, что такое решение обусловлено ростом цен на сырье, нехваткой кадров и общими инфляционными процессами. По его словам, предприятия вынуждены индексировать заработную плату, что также отражается на конечной стоимости продукции.

Терешков также отметил высокую долю транспортных расходов и тот факт, что цены на зерно и муку приблизились к мировым, в то время как стоимость хлеба остается ниже.