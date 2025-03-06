Рост цен на хлеб ожидает новосибирцев уже в марте

Крупные производители хлебобулочных изделий в Новосибирске заявили о вероятном повышении цен на свою продукцию в марте 2025 года. Согласно прогнозам, рост может составить около 15%.
Дмитрий Терешков, председатель Союза хлебопеков Сибири, объяснил Infopro54, что такое решение обусловлено ростом цен на сырье, нехваткой кадров и общими инфляционными процессами. По его словам, предприятия вынуждены индексировать заработную плату, что также отражается на конечной стоимости продукции.
Терешков также отметил высокую долю транспортных расходов и тот факт, что цены на зерно и муку приблизились к мировым, в то время как стоимость хлеба остается ниже.