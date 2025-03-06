Опубликован рейтинг женского счастья в России

Большинство женщин (57,3%) считают, что ключ к счастью заключается в гармонии с собой и окружающим миром. Они ценят спокойствие, взаимную любовь и радость от общения с друзьями и близкими. Немаловажны также здоровье, свобода и внешняя привлекательность. Также в списке желаемых изменений для улучшения качества жизни — путешествия, укрепление отношений с партнерами и больше времени для личных интересов.