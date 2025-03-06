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Стало известно, как за год изменилась заболеваемость туберкулезом среди жителей Башкирии

В Башкирии заболеваемость туберкулезом сократилась на 1,5%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии заболеваемость туберкулезом в прошлом году по сравнению с 2023-м сократилась на 1,5%. Это следует из данных, опубликованных Роспотребнадзором республики.

В 2024-ом регионе зафиксировали 1 236 случаев опасной болезни — это 30,41 на сто тысяч населения. Самую тревожную обстановку регистрируют в Кугарчинском (72,08 на 100 тысяч), Аскинском (63,15), Куюргазинском (62,7), Калтасинском (61,61), Зианчуринском (55,6), Нуримановском (55,15), Иглинском (53,4), Гафурийском (50,8), Абзелиловском (47,7) и Бижбулякском (47,7) районах.

По информации Роспотребнадзора, среди городов лидерами по заболеваемость туберкулезом стали Кумертау (47,4) и Агидель (43,7).

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