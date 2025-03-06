Против звезды сериала «Вампиры средней полосы» завели дело: подробнее

В прошлом году за наркотики задержали актера фильма «Триггер» и сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко. В момент задержания он находился в машине такси. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для простой проверки. 41-летний артист нервничал и вел себя странно. Его решили также досмотреть и обнаружили пакет с наркотиками, прикрепленный скотчем к телу под трусами.