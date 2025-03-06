Против звезды сериала «Вампиры средней полосы» завели дело: подробнее

В отношении актера сериала «Вампиры средней полосы» и «Черная весна» 26-летнего актера Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, молодому актеру вменяют статью об «уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на два года.
«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе Министерства внутренних дел по Москве и столичного Следственного комитета (СК) данные о задержании актера пока никак не прокомментировали.
Глеб Калужский после девятого класса поступил в Московский политехнический колледж, однако не окончил его. Дебютом в качестве актера для него стала главная роль в «14+», куда молодого человека пригласили через социальные сети.
Среди работ можно отметить игру в сериалах «Черная весна» (2022, Егор Меленин), «Вампиры средней полосы» (2021 года, роль Евгения Дятлова), «За полчаса до весны» (2021, Владимир Мулявин), «Трудные подростки» (2019−2024, Макс), а также «Ничто не случается дважды» (2019, Юра). Кроме того, Глеб Калужский пишет рэп.
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