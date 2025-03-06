США лишили Украину мощного оружия: наносить дальние удары станет сложнее

Что же касается HIMARS, то ими, напомним, боевики Вооруженных сил Украины начали наносить удары вглубь территорий России в 2024 году. На Западе утверждали, что на протяжении всего конфликта ВСУ использовали поставляемое им оружие Запада исключительно для самообороны. Однако после снятия «вето» на нанесение ударов по территории РФ резко решили сменить тактику. И теперь атакуют Россию.