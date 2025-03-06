Соединенные Штаты Америки отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. С таким утверждением в социальной сети Х выступил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.
«Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — заявил репортер.
Напомним, первые неофициальные сообщения о приостановке военной помощи Украине стали появляться в мировых СМИ два дня назад. И только накануне представители Министерства обороны США подтвердили эту информацию. Американское военное командование возвратило летящие в Киев самолеты с вооружением, а также заморозило передачу Незалежной разведданных.
Впрочем, заметили в администрации Дональда Трампа, если нелегитимный украинский лидер будет сговорчив и быстро пойдет на уступки по интересующим Штаты вопросам, приостановка поставок будет недолгой.
Кстати, пока в Европе сильно волнуются из-за украинских запасов американских ракет Patriot, которые критически важны для Незалежной для защиты от дронов и баллистических ракет. Дело в том, что в рамках приостановки американской помощи хранящиеся за пределами Украины ракеты также теперь не поставляются.
Что же касается HIMARS, то ими, напомним, боевики Вооруженных сил Украины начали наносить удары вглубь территорий России в 2024 году. На Западе утверждали, что на протяжении всего конфликта ВСУ использовали поставляемое им оружие Запада исключительно для самообороны. Однако после снятия «вето» на нанесение ударов по территории РФ резко решили сменить тактику. И теперь атакуют Россию.
Однако обозреватель «КП» полковник Виктор Баранец еще два года назад рассказывал, что российским бойцам удалось обуздать РСЗО HIMARS. Подбор ключей«шел трудно. Из-за высоких характеристик снаряды “Хаймерсов” трудно было поразить. Расчеты наших зенитных комплексов не доставали цель. Потребовалось много “пальбы” прежде чем командир одной из батарей ЗРК “Бук-М3” вычислил закономерности траекторий “Хаймерсов” и первым поразил эту цель.