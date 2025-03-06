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Движение ограничили на трассах в 6 регионах Казахстана

В шести областях Казахстана ввели ограничение движения на республиканских автодорогах, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

Как сообщила пресс-служба «КазАвтоЖола», по состоянию на 8 часов 6 марта на 10 республиканских автомобильных дорогах в шести областях введено ограничение движения.

Костанайская область:
— автодорога Жезказган — Аркалык — Петропавловск, 252−340 километры (граница области Улытау и города Аркалыка).

Актюбинская область:
— автодорога Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ, 14−104 километры (Актобе — Кандыагаш);

— автодорога Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ, 104−337 километры (Кандыагаш до границы Атырауской области);

— автодорога граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР, 776−1240 километры (Актобе — граница Кызылординской области);

— автодорога Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, 3−257 километры (Кандыагаш — Шалкар).

Атырауская область:
— автодорога Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ, 337−517 километры (граница Актюбинской области — село Доссор).

Карагандинская область:
— автодорога Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты, 788−906 километры (участок границы области Улытау — поселок Топар).
— автодорога Астана — Караганда — Алматы, 1505−1855 километры (село Атамекен — город Балхаш).

Кызылординская область:
— автодорога граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР, 1240−1362 километры (граница Актюбинской области — город Аральск).

Область Улытау:
— автодорога Жезказган — Аркалык — Петропавловск, 137−252 километры (село Улытау — граница Костанайской области).
— автодорога Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты, 756−788 километры (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 558 единиц спецтехники и 1 220 специалистов.