5 собак забрали из квартиры на Тигровой, в которой хозяева не появлялись

Напомним, что в прошлом году началась история, связанная с квартирой на улице Тигровой, 22. В этой квартире проживали люди, которые не выгуливали своих собак, из-за чего те постоянно лаяли, создавая шум. Кроме того, из помещения шел неприятный запах. Это доставляло неудобства соседям, которые страдали от созданной антисанитарии. В ноябре 2024 года прокуратура края подала иск в суд с требованием изъять собак из этой квартиры.