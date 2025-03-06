5 собак забрали из квартиры на Тигровой, в которой хозяева не появлялись

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока через суд добилась решения о запрете содержания собак в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Тигровой. Причиной для проведения проверки стали многочисленные жалобы жильцов дома на вой собак, неприятный запах и антисанитарные условия в квартире.
«В квартире, где проживали владельцы, находилось более шести крупных собак и кошек. При этом животные не получали должного ухода, а квартира была сильно захламлена. Повсюду были видны следы жизнедеятельности животных и скопления насекомых, что представляло опасность не только для питомцев, но и для жильцов рядом расположенных квартир», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал от владельцев жилья привести его в соответствие с санитарными нормами и запретить содержание в нём животных. Решение суда было принято и вступило в законную силу. Было изъято 5 собак крупных пород и передано в приют.
Напомним, что в прошлом году началась история, связанная с квартирой на улице Тигровой, 22. В этой квартире проживали люди, которые не выгуливали своих собак, из-за чего те постоянно лаяли, создавая шум. Кроме того, из помещения шел неприятный запах. Это доставляло неудобства соседям, которые страдали от созданной антисанитарии. В ноябре 2024 года прокуратура края подала иск в суд с требованием изъять собак из этой квартиры.