Более 16 гектаров земли предоставили для строительства дорог к дачам москвичей

Более 16 гектаров земли передали дорожным строителям для обновления подъездных путей вблизи садоводческих объединений на территории Подмосковья. Это улучшит транспортную доступность дачных участков в четырех городских округах области. Объекты возведут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«В 2024 году город предоставил более 16 гектаров земли для строительства и реконструкции подъездных дорог протяженностью около 8,5 километра к дачным участкам на территории подмосковных городских округов Ступино, Чехов, Можайск и Коломна. Часть запланированных работ уже выполнена. Реализация проектов обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к садовым объединениям, которые в разные годы были созданы при участии Правительства Москвы и столичных отраслевых профсоюзных организаций», — рассказал Максим Гаман.
В частности, 1,8 гектара предоставили для строительства подъездной автомобильной дороги протяженностью 2,7 километра к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) «Родничок», «Родничок-2» и «Березка-2» вблизи деревни Змеевки городского округа Чехов. Более 1,3 гектара выделили для прокладки 0,72 километра подъездный путей к СНТ «Виктория», «Океан», «Хорошово-2» и «Приволье» рядом с селом Нижнее Хорошово городского округа Коломна.
Свыше 13 гектаров предоставлено для строительства дорог протяженностью более четырех километров к садоводческим некоммерческим объединениям «Волна-1», «Энергетик» и «Березы» между рабочим поселком Михнево и селом Васильевским, а также большому количеству СНТ около деревни Николо-Тители городского округа Ступино Московской области. Кроме того, выделили участок для создания удобных подъездов к СНТ «Дружба» и «Балтика» около деревни Новый Путь городского округа Можайск.