Более 16 гектаров земли предоставили для строительства дорог к дачам москвичей

«В 2024 году город предоставил более 16 гектаров земли для строительства и реконструкции подъездных дорог протяженностью около 8,5 километра к дачным участкам на территории подмосковных городских округов Ступино, Чехов, Можайск и Коломна. Часть запланированных работ уже выполнена. Реализация проектов обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к садовым объединениям, которые в разные годы были созданы при участии Правительства Москвы и столичных отраслевых профсоюзных организаций», — рассказал Максим Гаман.