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В Челябинскую область пришел грипп В: он у 60% заболевших

В Челябинскую область пришел грипп В — его выявляют почти у 60% заболевших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи фиксируют: с начала 2025 года отмечается еженедельный прирост уровня заболеваемости. За прошедшую неделю число гриппующих выросло на 12%.

«В структуре лабораторно подтвержденного грипп А составляет 10,6%, А АH1N1 pdm 2009 — 29,9%, грипп В — 59,5%. Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус», — говорится в комментарии.

Основное осложнение и при гриппе А, и при В — это стремительно развивающаяся вирусная пневмония, также они являются одними из самых патогенных вирусов гриппа.