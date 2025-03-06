В Челябинскую область пришел грипп В: он у 60% заболевших

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Санитарные врачи фиксируют: с начала 2025 года отмечается еженедельный прирост уровня заболеваемости. За прошедшую неделю число гриппующих выросло на 12%.
«В структуре лабораторно подтвержденного грипп А составляет 10,6%, А АH1N1 pdm 2009 — 29,9%, грипп В — 59,5%. Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус», — говорится в комментарии.
Основное осложнение и при гриппе А, и при В — это стремительно развивающаяся вирусная пневмония, также они являются одними из самых патогенных вирусов гриппа.