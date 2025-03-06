Проблемы с товаром: во время проверок в челябинских магазинах «Светофор» нашли новые нарушения

В Челябинской области снова проверяют магазины сети «Светофор». На этот раз эксперты не изучают документы, а берут пробы товаров: масла, меда, яиц, колбасы и других продуктов. Ответ предстоит держать производителям, чья продукция попадает на прилавки «Светофора».
Часть образцов пока на исследовании в лаборатории. Но со сливочным маслом челябинского и свердловского производства уже обнаружились проблемы. В его составе нашли растительные жиры. Это значит, что масло — фальсификат. В Россельхознадзоре отозвали сертификаты на масло и потребовали производителей прекратить продажу подделки.
Отбирать пробы в магазинах (в Челябинской области их 19) продолжат до 11 марта.
— Подобные проверки проводятся в магазинах на всей территории страны, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора. — По завершению проверки ко всем нарушителям будут приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе будут подготовлены материалы для проведения отдельных проверок.
Напомним, в феврале в южноуральских магазинах «Светофор» обнаружили множество нарушений, в том числе продажу просроченных и «нелогичных» продуктов.
За проверку логистических центров торговой сети взялась Антимонопольная служба.