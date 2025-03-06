Проблемы с товаром: во время проверок в челябинских магазинах «Светофор» нашли новые нарушения

Часть образцов пока на исследовании в лаборатории. Но со сливочным маслом челябинского и свердловского производства уже обнаружились проблемы. В его составе нашли растительные жиры. Это значит, что масло — фальсификат. В Россельхознадзоре отозвали сертификаты на масло и потребовали производителей прекратить продажу подделки.