Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова получила нейтральный статус

В Лейпциге в мае будет проведен Чемпионат Европы, однако участие «нейтралов» пока не разрешено. В этом году запланированы пять этапов Кубка мирового вызова, начиная с 8 мая в Варне и заканчивая 28 сентября в Сомбатхейе. Чемпионат мира по спортивной гимнастике примет Джакарта в конце октября.