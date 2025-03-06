Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова получила нейтральный статус

Последним международным соревнованием для нее стал чемпионат мира 2021 года в Японии. Но в 2025 году она сможет участвовать в крупнейших турнирах мира.
Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», международная федерация приняла заявки 12 спортсменов из России, включая олимпийскую чемпионку из Воронежа. Однако двум спортсменам и двум тренерам отказано в участии в мировых соревнованиях.
Пока нет официальных подтверждений от Федерации гимнастики России о получении нейтральных статусов. Журналисты издания предполагают, что это связано с желанием защитить спортсменов от нападок в соцсетях, как ранее бывало. Списки «нейтралов» также еще не обновлены Международной федерацией гимнастики (FIG).
Возвращение российских гимнастов на международные соревнования возможно уже в конце марта на этапе Кубка мира в Анталье. Затем запланированы еще три этапа в апреле: в Хорватии, Катаре и Египте.
В Лейпциге в мае будет проведен Чемпионат Европы, однако участие «нейтралов» пока не разрешено. В этом году запланированы пять этапов Кубка мирового вызова, начиная с 8 мая в Варне и заканчивая 28 сентября в Сомбатхейе. Чемпионат мира по спортивной гимнастике примет Джакарта в конце октября.
Напомним, что прошлым летом Ангелина Мельникова получила травму и была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях Кубка России по гимнастике всего за несколько минут до начала. В результате неудачного приземления во время разминки гимнастка получила травму левой икры. Позднее у Мельниковой было обнаружено частичное внутрисухожильное повреждение медиальной головки икроножной мышцы.
Воронежская спортсменка Мельникова провела три недели в гипсе и фактически не давала на левую ногу серьезной нагрузки. Тем не менее, последний старт в 2024 году завершился для нее триумфально. На Кубке Михаила Воронина в Москве воронежская спортсменка завоевала две золотые и одну серебряную медаль.
В начале февраля Ангелина Мельникова защитила в Воронеже диплом.