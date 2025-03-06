Нарушения в рекламе ЖК нашло УФАС в Хабаровске

Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушение в рекламе жилого комплекса. Антимонопольный орган выдал предписание специализированному застройщику за использование в рекламе превосходной степени без указания объективных критериев сравнения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рекламе жилого комплекса содержалась фраза: «Вам рассветы или закаты? Новый проект в самой сильной локации Хабаровска (номер телефона, сайт). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
«Фраза “в самой сильной локации Хабаровска” содержит слово “самый”, что указывает на использование превосходной степени. Данное выражение подразумевает наличие сравнения, однако реклама не предоставила объективно подтвержденного критерия, по которому осуществляется такое сравнение», — пояснили в УФАС.
Хотя рекламное законодательство не запрещает использование терминов в превосходной степени, оно требует, чтобы информация была достоверной и соответствовала реальной действительности. Это необходимо для формирования у потребителей правильного представления о товаре, его качестве и потребительских свойствах.
Хабаровское УФАС признало рекламу ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения. Застройщик обязан устранить нарушения и привести рекламные материалы в соответствие с требованиями закона.