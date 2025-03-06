Топ-5 новостей в Молдове 6 марта

1. Прошла зима, настало лето — спасибо Санду/ПАС за это: У правительства успехов нет, только провалы, поэтому оно нагло и бесцеремонно приписывает себе заслуги всего молдавского народа.
2. Каждая сигарета — 2250 леев: Именно столько в Молдове будут взимать штраф с тех, кого заметили курящим на балконе или близ зданий.
3. Оказывается, пенсии в Молдове перечисляет правительство: На какую только ложь не идут власти, чтобы сохранить свою значимость — очень грязный пиар.
4. Скачок из зимы в лето: В Молдове будет рекордное для начала марта тепло — до + 20 градусов.