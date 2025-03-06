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Топ-5 новостей в Молдове 6 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 6 марта 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 72% 740 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

1. Прошла зима, настало лето — спасибо Санду/ПАС за это: У правительства успехов нет, только провалы, поэтому оно нагло и бесцеремонно приписывает себе заслуги всего молдавского народа.

2. Каждая сигарета — 2250 леев: Именно столько в Молдове будут взимать штраф с тех, кого заметили курящим на балконе или близ зданий.

3. Оказывается, пенсии в Молдове перечисляет правительство: На какую только ложь не идут власти, чтобы сохранить свою значимость — очень грязный пиар.

4. Скачок из зимы в лето: В Молдове будет рекордное для начала марта тепло — до + 20 градусов.

5. Кто может запугивать и угрожать провластным СМИ: Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс встал на защиту «независимой» прессы, финансируемой USAID.