Омская прокуратура вынудила власти провести инвентаризацию ливневой канализации

Прокуратура через судебные органы принудила мэрию Омска провести качественную инвентаризацию ливневой канализации. В данный момент заключен контракт на проведение учета существующих ливневых сетей Омска.
Прокуратура города Омска ранее провела проверку систем городской ливневой канализации. После проверки выяснилось, что значительная часть ливневых коллекторов находится в бесхозном состоянии и не обслуживается должным образом. Это приводило к затоплению улиц во время дождя и разрушению дорожного покрытия.
Результаты инвентаризации, обещают в прокуратуре, позволят значительно улучшить работу системы водоотвода и предотвратить характерные для некоторых районов Омска затопления в период дождей.
Ранее мы писали, что прокуратура Омска проводит проверку по факту обрушения кровли у магазина на улице Маяковского.