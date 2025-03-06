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Омская прокуратура вынудила власти провести инвентаризацию ливневой канализации

Некоторые ливневые коллекторы в черте города оказались бесхозными.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через судебные органы принудила мэрию Омска провести качественную инвентаризацию ливневой канализации. В данный момент заключен контракт на проведение учета существующих ливневых сетей Омска.

Прокуратура города Омска ранее провела проверку систем городской ливневой канализации. После проверки выяснилось, что значительная часть ливневых коллекторов находится в бесхозном состоянии и не обслуживается должным образом. Это приводило к затоплению улиц во время дождя и разрушению дорожного покрытия.

Результаты инвентаризации, обещают в прокуратуре, позволят значительно улучшить работу системы водоотвода и предотвратить характерные для некоторых районов Омска затопления в период дождей.

Ранее мы писали, что прокуратура Омска проводит проверку по факту обрушения кровли у магазина на улице Маяковского.