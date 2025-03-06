Омская прокуратура вынудила власти провести инвентаризацию ливневой канализации

Прокуратура города Омска ранее провела проверку систем городской ливневой канализации. После проверки выяснилось, что значительная часть ливневых коллекторов находится в бесхозном состоянии и не обслуживается должным образом. Это приводило к затоплению улиц во время дождя и разрушению дорожного покрытия.