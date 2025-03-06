Программу «Активное долголетие» планируют развивать в Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников предложил использовать опыт других регионов при реализации программы «Активное долголетие». Как стало известно КП-Иркутск, данная инициатива поступила во время обсуждения мер, направленных на увеличение продолжительности жизни и улучшения ее качества.
— Наша цель — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет и выше. Программа активного долголетия — это не только про здоровый образ жизни и доступную медицину, но и про развитие спортивной и досуговой инфраструктуры, курсы по цифровой грамотности и другое, — поделился Александр Ведерников.
Среди нововведений может появиться единый информационный ресурс, благодаря которому люди старшего поколения будут понимать, куда обратиться за помощью и чем заняться в свободное время.
В Татарстане, к примеру, появилось обучение «Электронный гражданин», с его помощью 120 тысяч человек научились пользоваться порталом госуслуг, а это сократило очереди в МФЦ. Эксперты рассмотрит различные проекты, после чего некоторые из них, возможно, появятся и в Приангарье.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик достроил систему водоснабжения в Жигалово после вмешательства прокуратуры.