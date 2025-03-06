Программу «Активное долголетие» планируют развивать в Иркутской области

— Наша цель — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет и выше. Программа активного долголетия — это не только про здоровый образ жизни и доступную медицину, но и про развитие спортивной и досуговой инфраструктуры, курсы по цифровой грамотности и другое, — поделился Александр Ведерников.