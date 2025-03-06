В Башкирии откроют новый футбольный клуб. Инвестор планирует создать и развивать детский футбольный клуб в Нефтекамске.
Инвестором выступает Компания «Экспресс», которая станет резидентом территории опережающего развития Нефтекамска. По словам первого вице-премьера — министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова, инвестор планирует за 33 млн рублей создать футбольный клуб, для которого построит два мини-футбольных поля и административное здание с раздевалками и хостелом общей площадью 540 «квадратов». Клуб будет предоставлять тренировочные услуги для детей от 6 до 18 лет, проводить соревнования и организовывать временное проживание их участников.
«Завершить строительство первого поля планируют в ближайшее время, с февраля 2026 года по март 2027 года возведут второе футбольное поле, в этот же период построят хостел для спортсменов. В рамках реализации проекта планируется создать 10 рабочих мест», — отметил Муратов.