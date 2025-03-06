20-летний парень в Бухаре проглотил 5 булавок и 6 шурупов — ему срочно потребовалась операция

Парень обратился в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с жалобами на сильную тошноту, боли в животе и затрудненное глотание. Во время обследования выяснилось, что он два дня назад проглотил металлические предметы, которые скопились в его желудке и двенадцатиперстной кишке.
Почему он это сделал?
Причины столь странного поступка остаются неизвестными, однако пациент состоит на учете у психиатра. Подобные случаи не редкость среди людей с психическими расстройствами, когда они глотают инородные предметы, не осознавая последствий.
Как спасли пациента?
Рентгеновское исследование подтвердило наличие множественных металлических инородных тел в желудочно-кишечном тракте. Врачи приняли решение провести экстренную эндоскопическую операцию.
Хирург-эндоскопист с помощью специальных инструментов — «Крокодиловы зубы» и эндоскопические крючки — поэтапно извлек 5 булавок и 6 шурупов из желудка и двенадцатиперстной кишки.
Операция прошла успешно, и на данный момент состояние пациента стабилизировалось. Врачи сумели предотвратить возможные осложнения, такие как внутренние повреждения органов и перитонит, которые могли бы привести к летальному исходу.