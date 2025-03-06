20-летний парень в Бухаре проглотил 5 булавок и 6 шурупов — ему срочно потребовалась операция

Парень обратился в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с жалобами на сильную тошноту, боли в животе и затрудненное глотание. Во время обследования выяснилось, что он два дня назад проглотил металлические предметы, которые скопились в его желудке и двенадцатиперстной кишке.