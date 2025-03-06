Почти на 40% увеличилось число кружков в обновленных школах Москвы

«В школе № 1190 количество кружков выросло практически в два раза. Более половины занятий проводится на базе обновленного корпуса. После модернизации в здании на Пятницком шоссе (д. 25, корп. 3) открылось пять залов: спортивный, гимнастический и три хореографических. Это позволило на 25% увеличить число спортивных секций, в том числе по тхэквондо, художественной гимнастике и баскетболу. Школьный клуб “Олимпийский старт” стал победителем отборочного этапа “Президентских состязаний” среди четвертых классов — одного из самых массовых соревнований среди школьников в России. В новой ИТ-лаборатории открыты кружки по программированию и виртуальной реальности. Дети изучают робототехнику и 3D-моделирование, искусственный интеллект, создание веб-сайтов, системное администрирование и другие дисциплины», — говорится в сообщении.
Как отмечается, также появились направления по туризму и художественному творчеству. Развивается инженерный клуб «1190», кроме того, учителя и ученики создают музей вычислительной техники.
«Я учусь в первом классе и уже создаю своего робота. Дома у меня много игрушечных конструкторов, я собираю разные модели, но роботы, которые могут двигаться, есть только в школе. На занятиях мы создаем механизмы, потом программируем, и они оживают. Каждую неделю у нас новый проект и новый робот. Сейчас я разрабатываю прибор, который сможет сам создавать узоры», — приводятся в сообщении слова ученика первого класса школы № 1190 Станислава Дегтярева.
Кроме того, после модернизации в школе № 281 дополнительное образование получают 100% детей. В кабинетах появились лабораторно-исследовательские комплексы, и во внеурочное время здесь проводятся занятия по экспериментальной химии и биологии. Дети изучают анатомию с помощью интерактивного анатомического стола «Пирогов», используют цифровые микроскопы и выращивают растения в мини-теплицах без грунта. Почти весь пятый этаж занимает ИТ-полигон, который создали на базе двух кабинетов информатики. Здесь расположены зоны моделирования, разработки и тестирования беспилотников, а также пространство для обработки материалов с использованием 3D-принтеров, сканеров и фрезерных станков. Это оборудование используется не только на уроках, но и на дополнительных занятиях. В школе появились секции по основам программирования, прототипирования и робототехники, виртуальной реальности и по управлению дронами.
«В школе № 1514 (ул. Академика Челомея, д. 6а) количество детей, которые занимаются в кружках, увеличилось более чем в два раза, а число секций выросло на 65%. В обновленном гимнастическом зале ученики занимаются бальными танцами, хип-хопом и брейк-дансом. Во дворе школы оборудованы беговые дорожки, футбольное поле, универсальная площадка и зона для сдачи норм ГТО. В теплое время года здесь тренируются участники футбольных секций “Лига вратарей”, “Метеор” и “Метеор. Профи”. В новом лабораторно-исследовательском комплексе на базе кабинетов информатики проходят занятия кружков National Robotics и Virtual Reality. Ребята изучают современные информационные технологии и выполняют исследовательские проекты по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, программирование. Также открылось несколько кружков академической направленности, в том числе “Логический лабиринт” и клуб английского языка», — говорится в материале.