Почти на 40% увеличилось число кружков в обновленных школах Москвы

Кроме того, после модернизации в школе № 281 дополнительное образование получают 100% детей. В кабинетах появились лабораторно-исследовательские комплексы, и во внеурочное время здесь проводятся занятия по экспериментальной химии и биологии. Дети изучают анатомию с помощью интерактивного анатомического стола «Пирогов», используют цифровые микроскопы и выращивают растения в мини-теплицах без грунта. Почти весь пятый этаж занимает ИТ-полигон, который создали на базе двух кабинетов информатики. Здесь расположены зоны моделирования, разработки и тестирования беспилотников, а также пространство для обработки материалов с использованием 3D-принтеров, сканеров и фрезерных станков. Это оборудование используется не только на уроках, но и на дополнительных занятиях. В школе появились секции по основам программирования, прототипирования и робототехники, виртуальной реальности и по управлению дронами.