Овечкин забил 885 гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Рейнджерс»

Александр Овечкин забил свой 885-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс» и теперь от того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) его отделяют 10 шайб.
«Вашингтон Кэпиталз» победил в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счетом 3:2.
В первом периоде счет через минуту после начала матча открыл Пьер-Люк Дюбуа, но Артемий Панарин восстановил равновесие — 1:1. Во втором периоде Сэм Кэрик вывел «Рейнджерс» вперед — 2:1.
На 11-й минуте третьего периода Александр Овечкин сравнял счет — 2:2. Он реализовал большинство, забросив из нижней части левого круга вбрасывания.
Это был 885-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 10 раз поразить ворота. В этом сезоне Овечкин забросил уже 32 гола в 46 играх. Этот гол стал его 1599-м очком в НХЛ.
Победу «Вашингтону» на 5-й минуте овертайма принес Том Уилсон — 3:2.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас очков не набрал. В 61 игре сезона Протас набрал 51 (23 гола и 28 передач) очко.
После 62 игр чемпионата «Вашингтон» делит в лиге первое место с «Виннипегом» — обе команда набрали по 88 очков.
Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Детройта» на своей площадке.
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