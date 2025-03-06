Овечкин забил 885 гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Рейнджерс»

Это был 885-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 10 раз поразить ворота. В этом сезоне Овечкин забросил уже 32 гола в 46 играх. Этот гол стал его 1599-м очком в НХЛ.