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Сирены прозвучат сегодня в 9 регионах Казахстана

Сегодня, 6 марта, будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны в рамках Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2025».

Источник: Getty Images

Напомним, вчера мы писали, что 6—7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны пройдет второй этап Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2025» по подготовке органов к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в Астане, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!”, 6 марта 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении МЧС.