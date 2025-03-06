Сирены прозвучат сегодня в 9 регионах Казахстана

Напомним, вчера мы писали, что
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в Астане, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.
«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!”, 6 марта 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении МЧС.