Гвардии рядовой Владимир Махаев из Слюдянки погиб в зоне СВО

Владимир Махаев из Слюдянки погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, гвардии рядовой пал во время выполнения боевого задания 3 октября 2024. Ему было 43 года.
Владимир Махаев родился в многодетные семье, у него было шесть братьев и сестер. Он учился в школе № 1 Слюдянки, после перевелся в школу № 50. Занимался спортивными единоборствами, а после наступления совершеннолетия отправился в армию, случил два года в морской части пограничных войск в городе Находка.
— Несколько лет работал монтером пути, затем из родного города уехал в Красноярск, где трудился в строительной компании, возводил объекты Универсиады. Общительный, веселый, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь, таким был Владимир, — рассказывают в администрации.
«За ленточку» мужчина отправился в сентябре 2024, подписав контракт. Был наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Владимира Махаева похоронят на Аллее Героев в пади Талая, церемония прощания состоится в Свято Никольском храме. Дату сообщат позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Константин Савин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО.