Гвардии рядовой Владимир Махаев из Слюдянки погиб в зоне СВО

Владимир Махаев родился в многодетные семье, у него было шесть братьев и сестер. Он учился в школе № 1 Слюдянки, после перевелся в школу № 50. Занимался спортивными единоборствами, а после наступления совершеннолетия отправился в армию, случил два года в морской части пограничных войск в городе Находка.