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В Ростове 6 марта синоптики обещают +9 градусов

В Ростове-на-Дону под конец рабочей недели ожидается до +9 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону под конец рабочей недели. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

В четверг, 6 марта, в утренние часы столбики термометров покажут до +3 градусов. В городе будет пасмурно, но без осадков. В дневное время синоптики обещают +3…+7 градусов. Ближе к трем часам дня в Ростове разогреется до +9 градусов. Весна постепенно наводит свои порядки. Вечером в городе станет прохладнее. Столбики термометров покажут +7…+5 градусов тепла.

На протяжении всего дня порывы ветра достигнут 10−12 метров в секунду. Отметим, что самым теплым днем на этой неделе станет пятница, 7 марта. Воздух в городе прогреется до +13…+14 градусов.