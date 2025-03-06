В Ростове 6 марта синоптики обещают +9 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону под конец рабочей недели. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
В четверг, 6 марта, в утренние часы столбики термометров покажут до +3 градусов. В городе будет пасмурно, но без осадков. В дневное время синоптики обещают +3…+7 градусов. Ближе к трем часам дня в Ростове разогреется до +9 градусов. Весна постепенно наводит свои порядки. Вечером в городе станет прохладнее. Столбики термометров покажут +7…+5 градусов тепла.
На протяжении всего дня порывы ветра достигнут 10−12 метров в секунду. Отметим, что самым теплым днем на этой неделе станет пятница, 7 марта. Воздух в городе прогреется до +13…+14 градусов.