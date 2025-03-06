Как живёт семья из Иркутска, которую наградил Путин

На днях президент Путин подписал указ о награждении нескольких многодетных семей. В том числе медалью ордена «Родительская слава» наградили Татьяну и Алексея Матвеевых из Иркутска. Татьяна Николаевна рассказала корреспонденту irk.aif.ru о том, как живёт семья.
Три сыночка и дочка.
«Я работаю экономистом на железной дороге, раньше считала зарплаты, сейчас отвечаю за то, чтобы было достаточно материалов для ремонта путей и других задач, — рассказывает Татьяна Матвеева. — Мой муж — сотрудник Росгвардии».
Сейчас Алексей Матвеев в отпуске, а до этого был в командировке в зоне СВО — в составе подразделений, которые охраняют порядок в новых регионах РФ.
Награду «Родительская слава» чете Матвеевым вручили заслуженно — у них четверо детей, и супруги серьёзно занимаются их воспитанием.
«У нас три сына и дочь, — продолжает Татьяна Матвеева. — Старшему, 10-класснику Макару, 16 лет. Он с отличием окончил музыкальную школу по специальностям “фортепиано” и “кларнет”, играет на саксофоне и занимается каратэ киокусинкай».
Макар сдал нормативы на золотой значок ГТО, активно участвует в общественной жизни школы, а в будущем планирует пойти по стопам отца — в силовые структуры.
14-летний Филипп учится в 8 классе, у него серьёзные успехи в плавании и вольной борьбе. Подросток уже получил взрослый спортивный разряд.
Николь Матвеевой 7 лет, девочка проявляет себя в танцах и рисовании. А 5-летний Мирон в детском саду занимается, как и старший брат, плаванием, а также любит играть в футбол.
«У нас так заведено, что дети помимо учёбы должны заниматься чем-то ещё, развиваться, — делится многодетная мама. — Чем именно, нам помогают определиться в железнодорожном детском саду, там очень хорошие педагоги. Мы, например, и не думали, что дети у нас музыкальные, а там разглядели. Педагог прямо настаивала, чтобы мы Макара отдали в музыкальную школу. И не зря — у него есть успехи, однажды выиграл гран-при на конкурсе в Китае. Николь тоже была победителем международного конкурса».
«Семья — это большой труд двух человек».
График у детей Матвеевых напряжённый — школа, дополнительные занятия, соревнования. Но всё-таки и погулять с друзьями время находится. Мальчишки также очень любят ездить вместе с отцом на рыбалку.
Когда выдаётся возможность, семья обязательно старается собраться за столом.
«Обязательно надо проводить время всем вместе, — уверена Татьяна Матвеева. — Раньше мы ещё все вместе ездили летом на море, но сейчас такой возможности нет».
Кстати, готовит для семейного ужина нередко Алексей.
«Мы очень любим, когда папа нас балует чем-нибудь вкусным. Стряпает или запекает в духовке», — делится иркутянка.
Татьяна и Алексей показывают пример не только ответственного подхода к воспитанию детей, но также большой любви. В этом году их браку исполнится 20 лет. А познакомились супруги ещё в детском саду в одной из деревень Заларинского района Иркутской области.
«Секрет долгих и прочных отношений — быть верными друг другу, поддерживать, поровну делить обязанности по воспитанию детей, — считает Татьяна Николаевна. — Семья — это большой труд двух человек, но также и огромное счастье».
Саму награду Татьяне и Алексею ещё не вручали. Это произойдёт только через несколько месяцев после подписания указа.
Редакция irk.aif.ru поздравляет семью Матвеевых с награждением и желает им всего наилучшего.