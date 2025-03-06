Как живёт семья из Иркутска, которую наградил Путин

«У нас так заведено, что дети помимо учёбы должны заниматься чем-то ещё, развиваться, — делится многодетная мама. — Чем именно, нам помогают определиться в железнодорожном детском саду, там очень хорошие педагоги. Мы, например, и не думали, что дети у нас музыкальные, а там разглядели. Педагог прямо настаивала, чтобы мы Макара отдали в музыкальную школу. И не зря — у него есть успехи, однажды выиграл гран-при на конкурсе в Китае. Николь тоже была победителем международного конкурса».