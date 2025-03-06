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В Крыму строят четыре скоростных пассажирских судна

Аксенов: в Крыму строят четыре скоростных пассажирских судна.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В настоящее время крымский судостроительный завод «Море» строит четыре скоростных пассажирских судна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас загрузка производственных мощностей завода превышает 50%.

Заключаются новые контракты, растет объем производства, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов.

рассказал Аксенов

Глава Крыма добавил, что на предприятии работают 390 человек. Компания собирается заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов-буксиров.

«Кроме того, частная транспортная компания из Санкт-Петербурга изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов», — добавил глава Крыма.

Как пояснил руководитель региона, этот транспорт собираются использовать для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок. В настоящее время Крыму строят четыре скоростных пассажирских судна.

«Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше», — заключил Аксенов.