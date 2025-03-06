В Крыму строят четыре скоростных пассажирских судна

В настоящее время крымский судостроительный завод «Море» строит четыре скоростных пассажирских судна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, сейчас загрузка производственных мощностей завода превышает 50%.
Заключаются новые контракты, растет объем производства, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов.
Глава Крыма добавил, что на предприятии работают 390 человек. Компания собирается заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов-буксиров.
«Кроме того, частная транспортная компания из Санкт-Петербурга изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов», — добавил глава Крыма.
Как пояснил руководитель региона, этот транспорт собираются использовать для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок. В настоящее время Крыму строят четыре скоростных пассажирских судна.
«Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше», — заключил Аксенов.