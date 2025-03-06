Готовимся к 8 Марта: сколько стоят цветы в Алматы

На рынке властвует царица
С самого начала рейда по городскому цветочному рынку в глаза бросилось засилье на его прилавках роз — любых, даже самых невероятных расцветок. Кремовые с нежным «румянцем» на кончиках лепестков? Их есть у нас! Мистические синие? Пожалуйста! Не можете определиться? Ничего страшного! Возьмите образчик, бутон которого будто бы окунули в радугу, — и будут вам все семь красок счастья!
Любой каприз за ваши деньги. И деньги, надо сказать, немалые. За одну голландскую «царицу цветов» придется выложить от 800 до 1 500 тенге. Кое-где мы даже наткнулись на «уникальное предложение» — приобрести розочку за баснословные 2 400 тенге. Правда, как объясняется включение «бизнес-тарифа» и чем «вип-цветочек» отличается от прочих товарок, так и не поняли.
А вот куда более скромная, но ничуть не менее эффектная «соседка» голландской по прилавкам — так называемая спрей-роза обойдется вам в 1 500 тенге за целую веточку. Понятно, что для более-менее приличного букета таких веточек понадобится хотя бы три, но, согласитесь, звучит выгоднее, чем одинокий цветочек в целлофане за ту же сумму.
Весне дорогу!
С «ее величеством» закончили — переходим к «придворным». В преддверии 8 Марта коронованных особ привычно сдвинули с трона «строгие цветы». Желтые тюльпаны, равно как и пурпурные, «рыжие», как сама «девчонка-весна», оттенка сладкого ягодного сорбета, алые тоже представлены продавцами в изобилии. Есть даже принарядившиеся в будто сотканные руками заботливой бабушки «кружевные» лепестки для самых нежных и взыскательных особ. И за то, чтобы радовать глаз и душу чьей-то мамы, сестры, жены, дочери или коллеги, лишенное тщеславия растение «потребует» 600−700 тенге за единицу.
Вместе с тем затесавшиеся в предпраздничный строй хризантемы сейчас стоят около 1000−1200 тенге за ветку, однако в готовых букетах задирают планку сразу до 5−7 тыс.
Сборная солянка
Кстати, о готовых букетах. Они тоже есть на любой вкус и кошелек — от вполне стандартных вариантов до умилительных корзиночек и модных пакетов.
Минимальный ценовой порог на рынке — 5 000 тенге. Максимальный достигает отметки в 15 000−20 000 тенге.
Дороже всего обойдутся композиции с розами и гортензиями. Упомянутые корзинки и пакеты обычно не переваливают за 5−8 тыс. тенге.
По признанию местных торговцев, в сравнении с прошлым годом обожаемая прекрасной половиной человечества флора подорожала как минимум на 200−300 тенге. И никто не дает гарантии того, что непосредственно в «день X» цифры не взметнутся еще выше.
Золотые цветы
Но это еще что.
На сервисах доставки цветов под шедеврами, к коим прикладывают руку профессионалы, в принципе нет ценников ниже 10 тыс. А иные флористические ансамбли и вовсе способны «откусить» от зарплаты не меньше половины нажитого непосильным трудом. Оттого складывается впечатление, что все эти трогательные лилии, пионы, лизиантусы и прочая зелень на самом деле не выращены в теплице, а отлиты из калифорния-252, не иначе.
Впрочем, каждый даритель волен сам определять степень своей щедрости в этом году. Главное — остерегайтесь мошенников, уже готовых сунуть руку в карман доверчивого покупателя.