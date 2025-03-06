Готовимся к 8 Марта: сколько стоят цветы в Алматы

С самого начала рейда по городскому цветочному рынку в глаза бросилось засилье на его прилавках роз — любых, даже самых невероятных расцветок. Кремовые с нежным «румянцем» на кончиках лепестков? Их есть у нас! Мистические синие? Пожалуйста! Не можете определиться? Ничего страшного! Возьмите образчик, бутон которого будто бы окунули в радугу, — и будут вам все семь красок счастья!