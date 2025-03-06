Дело о «вытекших ягодицах» набирает новые обороты

Дело из Первореченского районного суда Владивостока об изуродованных ягодицах, которое уже успело вызвать резонанс в СМИ, приобрело новые подробности от свидетельницы, сообщает издательство ОПС-медиа.
Уже более года в Первореченском районном суде Владивостока под председательством Сергея Каленского слушается дело о «вытекших» ягодицах. Жительница Владивостока обратилась к врачу за косметологической операцией, но после процедуры у неё загноились ягодицы, и её пришлось лечиться у других специалистов.
По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако через два года его прекратили, так как истёк срок давности для привлечения виновного лица к ответственности. Теперь женщина требует от врача более 2 миллионов рублей в рамках гражданского судопроизводства, включая компенсацию морального вреда и оплату восстановительных процедур в другой клинике.
6 марта 2025 года в суде должна была выступить врач, которая лечила гражданку К. после операции, но врач не явилась на заседание, объяснив это своей занятостью. Её показания будут заслушаны позже.
Тем не менее, в суд пришла свидетельница, которая также пострадала от косметологических процедур, хотя и не подавала жалоб.
«В 2021 году увидела рекламу в социальных сетях, обещающую коррекцию ягодиц. Поверив рекламе, обратилась к доктору и попросила сделать округлые ягодицы. Врач сделала несколько уколов, после чего я обнаружила, что ягодицы стали “треугольной формы”», — рассказала еще одна пострадавшая от косметологических процедур.
Она также рассказала, что та же самая врач прооперировала ей веко одного глаза, после чего оно перестало закрываться. Через несколько дней ей сняли швы и вернули деньги за операцию. В результате веко восстановилось, и глаз начал функционировать нормально.
В ходе судебного заседания свидетельница подтвердила, что оплатила врачу Ф. наличными 50 тысяч рублей за процедуру, связанную с ягодицами. Однако она не получила никаких документов, которые бы подтверждали факт проведения процедуры и связь между врачом и пациентом.