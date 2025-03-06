Дело о «вытекших ягодицах» набирает новые обороты

По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако через два года его прекратили, так как истёк срок давности для привлечения виновного лица к ответственности. Теперь женщина требует от врача более 2 миллионов рублей в рамках гражданского судопроизводства, включая компенсацию морального вреда и оплату восстановительных процедур в другой клинике.