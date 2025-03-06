Как взбешенный провалом эсэсовцев под Балатоном фюрер приказал им сорвать нарукавные повязки

«Гитлер ухватился за мысль, что венгерские нефтяные запасы и нефтеперегонные заводы имеют для нашей промышленности решающее значение, так как противник своими воздушными налетами уничтожил наши химические заводы: “Если у вас не будет горючего, ваши танки не будут двигаться, самолеты не будут летать. С этим-то вы должны согласиться. Но мои генералы ничего не понимают в военной экономике”. Он помешался на этой идее, и никто не мог его переубедить», — писал в мемуарах генерал-танкист, начальник Генерального штаба сухопутных войск Гейнц Гудериан.