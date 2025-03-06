В Уфе появятся две новые улицы в честь врача и поэта. Главархитектура Уфы приглашает уфимцев выразить мнение по присвоению наименований новым улицам в Ленинском районе. Предлагается назвать их «улица Мастюры Сакаевой» и «улица Рашита Шакурова».
Горожане могут выбрать, назвать улицу им. Мастюры Сакаевой или врача Сакаевой. Она стояла у истоков урологической и нефрологической служб, была одним из иницатров создания почечного центра РКБ им. Куватова, которым потом заведовала. Под её руководством в 1965 году впервые в нашей стране был проведен гемодиализ больному с острой почечной недостаточностью на почве геморрагической лихорадки. Являлась героем социалистического труда и заслуженным врачом БАССР. Улица пройдет между проспектом Дружбы и Затонским шоссе в новом микрорайоне.
Улица Рашита Шакура или Рашита Шакурова (надо выбрать формулировку) пройдет от проспекта Дружбы до ул. балерины Тамары Худайбердиной. Она будет названа в честь народного поэта Башкирии, известного писателя и педагога, доктора филологоческих наук и профессора, академика Международной тюрской академии. Известен тем, что в соавторстве с Равилем Бикбаевым создал текст государственного гимна Башкортостана. Также занимался сбором башкирского фольклора, первым записал варианты эпосов «Заятуляк и Хыухылу», «Кунгыр-буга» и Голосование продлится до 17 марта. Для участия необходима регистрация на сайте администрации.