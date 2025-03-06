В Уфе появятся две новые улицы в честь врача и поэта

Горожане могут выбрать, назвать улицу им. Мастюры Сакаевой или врача Сакаевой. Она стояла у истоков урологической и нефрологической служб, была одним из иницатров создания почечного центра РКБ им. Куватова, которым потом заведовала. Под её руководством в 1965 году впервые в нашей стране был проведен гемодиализ больному с острой почечной недостаточностью на почве геморрагической лихорадки. Являлась героем социалистического труда и заслуженным врачом БАССР. Улица пройдет между проспектом Дружбы и Затонским шоссе в новом микрорайоне.