В Сибири создали сверхмалые наночастицы для борьбы с онкозаболеваниями

«Результаты показали, что наночастицы смогли разрушить более 80−90% модельного красителя родамина, который мы использовали для проверки, всего за один час воздействия низкочастотным магнитным полем. Важно отметить, что по сравнению с высокочастотными, низкочастотные магнитные поля являются безопасными, так как не приводят к нагреву магнитных наночастиц. Это поможет избежать губительных термических эффектов для здоровых клеток и тканей организма», — рассказал доцент исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем, которого цитирует пресс-служба.