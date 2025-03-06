Следующая перепись населения в Беларуси пройдет в 2030 году, в ней применят искусственный интеллект

Заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Тимофей Жигарев принял участие в 56-й сессии Статистической комиссии ООН и рассказал, что перепись населения в Беларуси пройдет в 2030 году с применением искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Белстата.
Тимофей Жигарев поделился планами Белстата на перепись 2030 года, сказав, что планируется «существенно расширить использование административных данных, что позволит значительно снизить нагрузку на респондентов».
Он заметил, что «уже сформирована правовая основа для доступа к информационным ресурсам поставщиков административных данных и подготовлена концепция создания статистического регистра населения».
Кроме того, Жигарев заявил:
— Несомненно, в предстоящей переписи будут использованы новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект.
Ранее мы писали о том, что Минтруда назвало факторы, которые увеличат пенсию в Беларуси в 2025: высокая зарплата, большой стаж работы, не менее 20 лет страхового стажа, доплаты для ИП.
Еще прочитайте, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).
Кроме того, Овечкин забил 885 гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Рейнджерс».