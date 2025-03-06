Госжилинспекция Воронежа обнаружила нарушения в работе УК и ресурсоснабжающих компаний

Специалисты Госжилиспекции провели инспекционные визиты, во время которых проверили документы УК. В ходе проверок нарушения нашли в ООО:
УК «Забота», УК «Парус», УК «Город Будущего».
Организациям выдали предписание на устранение недочетов.
В период с 24 по 28 февраля специалисты надзорного ведомства провели восемь контрольных визитов и проверили 13 многоквартирных домов, в четырех их которых были выявлены нарушения.
Под административные протоколы попали несколько управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Это:
УК «Спартак», УК «Каскад-развитие»;
компании —.
«Тепловик», «Алые паруса», «Воронежтеплосеть,»Приоритет«,»Современный уровень«,»Грин-парк«,»Ипподромное«,»Астур-сервис«,»УК Анлантика сервис«,»Квадра«- “Воронежская генерация”.