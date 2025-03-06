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Госжилинспекция Воронежа обнаружила нарушения в работе УК и ресурсоснабжающих компаний

В ГЖИ назвали управляющие компании, которые работают с нарушениями.

Специалисты Госжилиспекции провели инспекционные визиты, во время которых проверили документы УК. В ходе проверок нарушения нашли в ООО:

УК «Забота», УК «Парус», УК «Город Будущего».

Организациям выдали предписание на устранение недочетов.

В период с 24 по 28 февраля специалисты надзорного ведомства провели восемь контрольных визитов и проверили 13 многоквартирных домов, в четырех их которых были выявлены нарушения.

Под административные протоколы попали несколько управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Это:

УК «Спартак», УК «Каскад-развитие»;

компании —.

«Тепловик», «Алые паруса», «Воронежтеплосеть,»Приоритет«,»Современный уровень«,»Грин-парк«,»Ипподромное«,»Астур-сервис«,»УК Анлантика сервис«,»Квадра«- “Воронежская генерация”.