Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке нашли пропавшую 2 марта девочку

Во Владивостоке нашли 11-летнюю девочку, пропавшую 2 марта.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Пропавшая 2 марта во Владивостоке 11-летняя девочка найдена, с ней всё в порядке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

Поисковая организация «Примпоиск» в среду опубликовала информацию о пропавшей 11-летней девочке, которая ушла из дома 2 марта и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры. В УМВД РИА Новости сообщали, что ребенок не в первый раз самовольно уходит из дома, девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Девочку нашли», — сказал собеседник, отметив, что с ней всё в порядке.