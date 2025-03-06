Во Владивостоке нашли пропавшую 2 марта девочку

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Пропавшая 2 марта во Владивостоке 11-летняя девочка найдена, с ней всё в порядке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Поисковая организация «Примпоиск» в среду опубликовала информацию о пропавшей 11-летней девочке, которая ушла из дома 2 марта и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры. В УМВД РИА Новости сообщали, что ребенок не в первый раз самовольно уходит из дома, девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Девочку нашли», — сказал собеседник, отметив, что с ней всё в порядке.