Во Владивостоке нашли пропавшую 2 марта девочку

Поисковая организация «Примпоиск» в среду опубликовала информацию о пропавшей 11-летней девочке, которая ушла из дома 2 марта и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры. В УМВД РИА Новости сообщали, что ребенок не в первый раз самовольно уходит из дома, девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.