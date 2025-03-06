Омич купил автомобиль на маркетплейсе за 1,8 млн рублей

Онлайн-шоппинг у омичей становится одним из популярных занятий. Об этом говорят данные статистики, которую приводит крупнейшая торговая сеть. По данным Wildberries, самой дорогой покупкой омичей в 2024 году стал автомобиль Cherry Tiggo 4 Pro, который обошелся хозяину в 1,8 млн рублей.
Как сообщили «РБК Омск» в пресс-службе маркетплейса, это беспрецедентный случай для региона. Помимо автомобиля, омичи приобретали игровые консоли топовых комплектаций и шубы.
Наибольший прирост показали автозапчасти (+116%), строительные материалы (+100%) и диски с шинами (+110%). Мототовары и садовая техника увеличили оборот на 250% и 180% соответственно. В то же время, традиционно востребованными остаются одежда, обувь, косметика и бытовая техника.
Второй по популярностью сетью у омичей стал Ozon. Здесь также отмечается значительный рост продаж в Омской области. Крупная бытовая техника стала самой быстрорастущей категорией. В этой нише в 2024 году омичи покупали почти в три раза чаще товары, чем еще годом ранее. Популярностью пользуются товары для дома, парфюмерия и строительные материалы.
В Омске собираются открыть свою онлайн-площадку для предприятий региона. В ней будут размещаться исключительно местные производители.