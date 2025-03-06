Омич купил автомобиль на маркетплейсе за 1,8 млн рублей

Второй по популярностью сетью у омичей стал Ozon. Здесь также отмечается значительный рост продаж в Омской области. Крупная бытовая техника стала самой быстрорастущей категорией. В этой нише в 2024 году омичи покупали почти в три раза чаще товары, чем еще годом ранее. Популярностью пользуются товары для дома, парфюмерия и строительные материалы.