В Ростовской области после зимней спячки проснулся бурый медведь

Как только Андрюша открыл глаза, то вальяжной и немного шаткой походкой вышел в свой вольер. Неспеша косолапый обошел все владения и первым делом решил привести себя в порядок после долгого сна. Медведь принялся тщательно чистить зубы деревянной веточкой.