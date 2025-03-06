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В Ростовской области после зимней спячки проснулся бурый медведь

В Ростовском зоопарке медведь Андрюша проснулся после зимней спячки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после зимней спячки проснулся бурый медведь. Об этом сообщили сотрудники Ростовского зоопарка 5 марта.

Как только Андрюша открыл глаза, то вальяжной и немного шаткой походкой вышел в свой вольер. Неспеша косолапый обошел все владения и первым делом решил привести себя в порядок после долгого сна. Медведь принялся тщательно чистить зубы деревянной веточкой.

Затем он немного посидел на еще не растаявшем снегу, а после принялся заниматься своими медвежьими делами.

Отметим, что бурые медведи обычно впадают в спячку поздней осенью. Это называется гибернацией. Она заключается в «экономном» способе расходования энергии. В дикой природе косолапые впадают в спячку из-за недостатка растительной пищи.