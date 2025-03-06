Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр природы сказал, где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы

В Беларуси рассказали, где будут искать редкоземельные металлы.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, рассказал о том, как будет решаться задача поиска редкоземельных элементов, сообщили в Минприроды.

Министр заявил, что был проведен «мозговой штурм» по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей (объектов).

«Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области», — уточнил Масляк.

Специалисты сейчас изучают геологический материал, чтобы определить состав и объем необходимых работ. Затем будут подготовлены мероприятия в проект формируемой Минприроды госпрограммы «Недра» на 2026−2030 годы.

Проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Минтруда назвало факторы, которые увеличат пенсию в Беларуси в 2025: высокая зарплата, большой стаж работы, не менее 20 лет страхового стажа, доплаты для ИП.

Еще прочитайте, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).

Кроме того, Овечкин забил 885 гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Рейнджерс».