В Самарской области стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи»

На дороги Самары вышел необычный, «цветочный патруль», состоящий из госавтоинспекторов, инспекторов-кинологов и представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Начальник отделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре подполковник полиции Сергей Шепелев и начальник отделения Центра кинологической службы областного главка МВД подполковник полиции Ваграм Асрян лично поздравляли женщин с наступающим праздником, вручая весенние цветы и подарки. Пользуясь возможностью, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владислав Баландин напоминал автолюбительницам о том, как обезопасить себя от действий мошенников.