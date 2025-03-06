Главные новости 6 марта 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт на самом деле является прокси-войной между ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он подчеркнул, что украинский кризис следует урегулировать, так как стратегия Запада — предоставлять Киеву «необходимое» для победы — не сработала.