Главные новости 6 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 марта 2025 года.
Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и РФ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт на самом деле является прокси-войной между ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он подчеркнул, что украинский кризис следует урегулировать, так как стратегия Запада — предоставлять Киеву «необходимое» для победы — не сработала.
Макрон выступил против перемирия на Украине и пригрозил ядерным оружием
Пентагон подтвердил паузу в поставках оружия Киеву
США прекратили оказание военной помощи Украине с 2:00 часов 4 марта. Информацию подтвердили в Пентагоне. На паузу поставлены поставки даже тех пакетов военной помощи, что уже были отправлены из Штатов в Европу. Решение о приостановке поддержки вооружением принял Дональд Трамп.
Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение»
В Южной Корее истребитель сбросил бомбу на деревню
В Южной Корее самолет ВВС сбросил бомбу на жилой дом в населенном пункте уезда Идон неподалеку от города Пхочхон. По данным СМИ, пострадали семь человек. В момент инцидента на военном полигоне неподалеку проводились совместные учения южнокорейских и американских военных пилотов.