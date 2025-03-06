Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 6 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 6 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 марта 2025 года.

Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и РФ

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт на самом деле является прокси-войной между ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он подчеркнул, что украинский кризис следует урегулировать, так как стратегия Запада — предоставлять Киеву «необходимое» для победы — не сработала.

Макрон выступил против перемирия на Украине и пригрозил ядерным оружием

Источник: AP 2024

Президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к гражданам сделал ряд заявлений, связанных с украинским кризисом. Политик назвал Россию угрозой для Европы, призвал не заключать мир на Украине и начать обсуждение использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

Пентагон подтвердил паузу в поставках оружия Киеву

США прекратили оказание военной помощи Украине с 2:00 часов 4 марта. Информацию подтвердили в Пентагоне. На паузу поставлены поставки даже тех пакетов военной помощи, что уже были отправлены из Штатов в Европу. Решение о приостановке поддержки вооружением принял Дональд Трамп.

Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение»

Президент США Дональд Трамп обратился к группировке палестинского движения ХАМАС с «последним предупреждением» в соцсети Truth Social. Послание он начал с приветствия на иврите — «шалом», которое переводится как «мир» и «привет». Американский лидер потребовал освободить израильских заложников.

В Южной Корее истребитель сбросил бомбу на деревню

В Южной Корее самолет ВВС сбросил бомбу на жилой дом в населенном пункте уезда Идон неподалеку от города Пхочхон. По данным СМИ, пострадали семь человек. В момент инцидента на военном полигоне неподалеку проводились совместные учения южнокорейских и американских военных пилотов.