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Психолог Гусева раскрыла главную проблему в отношениях

Эмоции — плохой советчик: Психолог назвала главную причину проблем в отношениях.

Источник: Комсомольская правда

Пихолог назвала принятие решений под влиянием чувств одной из главных ошибок в отношениях. Об этом специалист Татьяна Гусева рассказала в интервью NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что принятие решений под влиянием эмоций является одной из наиболее распространенных и серьезных ошибок, совершаемых как мужчинами, так и женщинами в отношениях. По ее мнению, в такие моменты существенно возрастает риск необдуманных поступков, о которых впоследствии можно сильно пожалеть.

— Безусловно, эмоции играют важную роль в человеческой жизни и являются неотъемлемой частью любых отношений. Однако, когда эмоции начинают доминировать и определять наши действия, мы подвергаем себя серьезной опасности принять решения, о которых впоследствии придется сожалеть, — пояснила Гусева.