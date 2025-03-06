Психолог Гусева раскрыла главную проблему в отношениях

Эксперт подчеркнула, что принятие решений под влиянием эмоций является одной из наиболее распространенных и серьезных ошибок, совершаемых как мужчинами, так и женщинами в отношениях. По ее мнению, в такие моменты существенно возрастает риск необдуманных поступков, о которых впоследствии можно сильно пожалеть.