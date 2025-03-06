Психолог Гусева раскрыла главную проблему в отношениях

Пихолог назвала принятие решений под влиянием чувств одной из главных ошибок в отношениях. Об этом специалист Татьяна Гусева рассказала в интервью NEWS.ru.
Эксперт подчеркнула, что принятие решений под влиянием эмоций является одной из наиболее распространенных и серьезных ошибок, совершаемых как мужчинами, так и женщинами в отношениях. По ее мнению, в такие моменты существенно возрастает риск необдуманных поступков, о которых впоследствии можно сильно пожалеть.
— Безусловно, эмоции играют важную роль в человеческой жизни и являются неотъемлемой частью любых отношений. Однако, когда эмоции начинают доминировать и определять наши действия, мы подвергаем себя серьезной опасности принять решения, о которых впоследствии придется сожалеть, — пояснила Гусева.